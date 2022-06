La Belgique placée en alerte jaune aux orages, la France en vigilance orange

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis samedi matin une alerte jaune aux orages sur tout le territoire alors qu'une bonne partie de la France a été placée en alerte orange. De la pluie et des orages en provenance de l'Hexagone se dirigent tout droit vers la Belgique.

Météo-France a ainsi placé samedi 65 départements allant du Sud-Ouest au Nord et à l'Est en vigilance orange pour orages à partir de 16h00 jusqu'à dimanche matin. En Belgique, le temps restera majoritairement ensoleillé samedi après-midi avant de se gâter dans le courant de la soirée. Le temps deviendra particulièrement lourd. La nuit prochaine, des averses et orages traverseront la Belgique depuis la France. "Ces orages pourront être assez violents par endroits avec beaucoup de pluie en très peu de temps", avertit l'IRM. Ainsi, par endroits des cumuls jusqu'à 30l/m2 en une heure seront possibles. Cette perturbation pluvio-orageuse se déplacera ensuite vers l'Allemagne et les Pays-Bas. Dimanche après-midi, le temps redeviendra à nouveau progressivement plus sec à partir du sud-ouest. Les maxima seront compris entre 19 et 23 degrés. (Belga)