La Flèche de Heist - Victoire au sprint d'Arnaud De Lie, qui signe son 5e succès de la saison

Arnaud De Lie a inscrit son nom au palmarès de la Flèche de Heist (1.1). Samedi après 192,8 kilomètres entre Vosselaar et Heist-op-den-Berg, le coureur de Lotto Soudal a devancé au sprint l'Italien Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) et le Britannique Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl).

Un groupe de six coureurs prenait la fuite lors d'une première heure de course très disputée. Après avoir compté près de 5 minutes d'avance sur le peloton, les Belges Thibau Verhofstadt (Tarteletto-Isorex) et Jorre Debaele (Minerva), l'Allemand Maurice Ballerstedt (Alpecin-Fenix), le Français Adrien Lagree (B&B Hotels-KTM) ainsi que le Britannique Oscar Onley (Development Team DSM) et le Canadien Benjamin Perry (WiV SunGod) perdaient inexorablement du terrain sur le peloton. Alors que le peloton se rapprochait, Onley et Perry décidaient de jouer leur va-tout à deux tours de l'arrivée. Juste avant le dernier tour, avec une quinzaine de kilomètres encore à parcourir, Perry connaissait un ennui mécanique. Onley entamait le dernier tour avec 1 minute d'avance sur le peloton. Son aventure prenait fin à 8 km de l'arrivée. Le sprint massif attendu pouvait se dérouler malgré un final piégeux avec des portions pavées. Arnaud De Lie se montrait le plus rapide. Le jeune coureur de Lotto Soudal, 20 ans, signe son cinquième succès pour sa première saison chez les pros. L'Italien Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) se classait deuxième, devant le Britannique Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl). De Lie succède au Néerlandais Pascal Eenkhoorn, vainqueur en 2021 dans un sprint à trois devant Yves Lampaert et Jonas Rickaert. Le dernier vainqueur belge était Jasper De Buyst en 2017. (Belga)