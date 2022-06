Ladies European Tour - Morgane Métraux remporte le Ladies Italian Open

La Suissesse Morgane Métraux a remporté samedi le Ladies Italian Open de golf, comptant pour le Ladies European Tour et doté de 200.000 euros. A l'issue du troisième tour disputé sur le parcours du Margara golf-club de Fubine Monferrato, trois concurrentes étaient à égalité avec 206 coups.Grâce à un eagle au premier trou du barrage, Métraux a devancé l'Italienne Alessandra Fanali et l'Anglaise Meghan MacLaren et est également devenue la première Suissesse à s'imposer dans un tournoi du Ladies European Tour. (Belga)