Ouragan Agatha: fortes pluies à Cuba, deux morts et un disparu

De fortes pluies, liées au passage de l'ouragan Agatha, frappaient vendredi plusieurs provinces de Cuba et la capitale, avec un bilan officiel provisoire de deux morts, un disparu et des milliers d'habitants privés d'électricité."Des pluies intenses et fortes, ainsi que des orages, ont affecté les régions occidentale et centrale de Cuba avec des précipitations accumulées supérieures à 200 millimètres, et continueront le reste de la journée de vendredi et demain samedi", a indiqué l'Institut de météorologie de Cuba (Insmet). Le phénomène est dû au passage de l'ouragan Agatha lundi au Mexique, rétrogradé mardi en tempête tropicale mais qui pourrait se réactiver en ouragan dans les prochains jours, alors qu'il est sorti sur l'Atlantique, selon le centre des ouragans de Miami. Plusieurs quartiers de la capitale cubaine ont été touchés dont la vieille Havane et le centre, où un homme de 69 ans est décédé et un autre a été blessé, a indiqué le portail d'informations d'Etat Cubadebate. L'Etat-major de la Défense civile a par la suite fait état d'un autre décès dans la province de La Havane, sans donner plus de détails. Dans la capitale, 40 effondrements de logements ont été recensés et environ 400 habitants ont été evacués, tandis que près de 2.000 autres ont quitté eux-mêmes leurs habitations pour se mettre à l'abri, ont informé les autorités dans une réunion de coordination des secours présidée par le Premier ministre Manuel Marrero. Au total, 50.000 clients de la province de La Havane sont privés d'électricité, ont-elles précisé. Dans la province de Pinar del Rio (ouest), également touchée par les inondations, un passant est tombé dans une rivière en crue et, selon les voisins, n'a pas réussi à en sortir, ont rapporté les médias d'Etat. (Belga)