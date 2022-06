Roland Garros - Zverev s'est déchiré plusieurs ligaments du pied en demi-finale contre Nadal

Contraint à l'abandon en demi-finales de Roland-Garros vendredi face à Rafael Nadal, Alexander Zverev a confirmé via Instagram samedi que les premiers examens médicaux avaient mis en évidence plusieurs ligaments déchirés au pied droit.

"Je m'envolerai pour l'Allemagne lundi pour faire d'autres examens et déterminer le meilleur et le plus rapide moyen pour moi de récupérer. Merci à tous pour vos nombreux messages, votre soutien compte beaucoup pour moi", a remercié le numéro 3 mondial. Vendredi, Zverev s'était tordu la cheville après avoir glissé, en bout de course, alors que le score était en faveur de Nadal (7-6 [8], 6-6). Il avait été contraint d'abandonner. "Ça a l'air d'être une blessure très sérieuse", avait déjà confié Zverev dans un vidéo. Comme les dégâts ligamentaires sont tout sauf anodins, sa participation au tournoi de Wimbledon, qui débutera le 27 juin, est fortement compromise. (Belga)