Un avion privé survole "par erreur" la maison de plage de Biden

Un petit avion privé est entré "par erreur" dans l'espace aérien au-dessus de la maison de plage où Joe Biden passe le week-end, a fait savoir samedi un responsable de la Maison Blanche, précisant qu'il ne s'agissait "pas d'une attaque"."Une mesure de précaution a été prise", a-t-il toutefois ajouté. Le président et son épouse Jill Biden ont été brièvement évacués avant de regagner ensuite leur résidence dans la station balnéaire de Rehoboth, située à un peu moins de 200 km à l'est de Washington. Tous deux "sont en sécurité", toujours selon ce responsable qui n'a pas souhaité être cité, et qui a précisé que le couple présidentiel n'avait pas été en danger. "Peu avant 13h00 (19h00 HB), un avion privé a pénétré dans l'espace aérien restreint au-dessus de Rehoboth après être entré par erreur dans une zone sécurisée", a expliqué dans un communiqué le Secret Service, organisme qui assure la sécurité des dirigeants américains. L'appareil a "immédiatement été escorté" en dehors de l'espace aérien restreint. "Une première enquête montre que le pilote n'utilisait pas le bon canal radio", "ne respectait pas" les consignes diffusées par les autorités et "ne suivait pas l'itinéraire annoncé", est-il précisé. "Le Secret Service va interroger le pilote", conclut le communiqué. (Belga)