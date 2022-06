Wimbledon - Roger Federer fait l'impasse chez messieurs, Serena Williams chez les dames

Roger Federer, chez les messieurs, et Serena Williams, chez les dames, ne participeront pas au tournoi de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem. Le Suisse et l'Américaine ne figurent pas sur la liste des inscriptions du tournoi sur gazon prévu à Londres du 27 juin au 10 juillet.

Federer, 40 ans, n'a pas encore joué en 2022 après une opération au genou encourue en fin d'année 2021. Le Suisse, actuel 47e mondial, pourrait faire son retour durant l'automne. Williams, 40 ans, n'a elle plus joué depuis son élimination au premier tour à Wimbledon en 2021. Elle a depuis glissé à la 276e place mondiale. Parmi les autres absents de marque, on retrouve les Russes Daniil Medvedev, N.2 mondial, et Andrey Rublev, N.7 mondial, et les Bélarusses Aryna Sabalenka, 7e mondiale et Victoria Azarenka, 15e mondial Côté belge, David Goffin figure bien parmi les joueurs inscrits au tournoi tout comme Zizou Bergs qui devra probablement jouer les qualifications chez les messieurs. Chez les dames, Elise Mertens, Alison Van Uytvanck, Maryna Zanevska, Greet Minnen et Kirsten Flipkens, qui disputera à Wimbledon le dernier tournoi en simple de sa carrière, sont aussi inscrites. (Belga)