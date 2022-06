WRC - Rallye de Sardaigne - Neuville veut aller à fond dans la Power Stage dimanche

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai) ont été contraints à l'abandon, samedi, au rallye de Sardaigne. Neuville est parti à la faute dans un virage lent à droite et sa voiture s'est renversée. Le duo a pu repartir, mais lorsque le moteur a commencé à surchauffer, Neuville a décidé de s'arrêter. Le Saint-Vithois tentera de marquer un maximum de points dimanche, lors de la Power Stage.

"L'objectif ce matin était de rouler aussi vite que possible et voir ce qui arrivait", a expliqué Neuville. "Nous savions que la chance était faible, mais nous devions essayer quelque chose. Le pilote devant nous avait une minute d'avance. Mais les temps des deux premières spéciales étaient très intéressants." Dans la troisième spéciale, Neuville était rapide. "Nous continuions à y croire jusqu'à ce que nous soyons surpris dans ce lent virage à droite et que la voiture se renverse. Nous avons réussi à continuer, mais, un peu plus loin, j'ai dû arrêter la voiture pour de bon. Si j'avais atteint l'arrivée, j'aurais peut-être pu la réparer. Mais là, ce n'était pas possible." Neuville prendra le départ dimanche avec un seul objectif. "Je veux engranger le maximum de points pendant la Power Stage. Dans cette course, nous avons également rencontré rapidement un problème technique. C'était un moment difficile. Mais nous allons de l'avant", a conclu Neuville. (Belga)