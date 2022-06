Coupe du monde de mountainbike eliminator - Lukas Malezsewski et Zinni Van Looy terminent sur le podium à Louvain

Respectivement deuxième et troisième, Lukas Malezsewski et Zinni Van Looy ont tous les deux terminé sur le podium de la deuxième manche de la Coupe du monde de mountainbike eliminator dimanche à Louvain.Malezsewski, 21 ans, et Van Looy, 19 ans, ont dû tous les deux s'avouer vaincu derrière l'Allemand Simon Gegenheimer lors de la grande finale. Jay Bytebier a lui été contraint à l'abandon. Chez les dames, la victoire est revenue à l'Italienne Gaia Tormena devant la Suédoise Ella Holmegaard et la Néerlandaise Didi de Vries. Aucune belge n'était au départ. La Coupe du monde eliminator s'arrêtera encore en Belgique le 14 août à Audenaerde pour la quatrième des huit manches. (Belga)