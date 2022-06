Décès du petit Gino : une marche silencieuse organisée mercredi à Kerkrade

Une marche silencieuse sera organisée mercredi dans la commune néerlandaise de Kerkrade en mémoire de Gino, l'enfant de 9 ans retrouvé décédé samedi.

L'itinéraire est encore en cours d'élaboration. Selon l'organisatrice, des discussions entre la police et la commune doivent se tenir ce dimanche après-midi pour que le parcours puisse être rendu public lundi. Gino, qui vivait à Maastricht, avait disparu mercredi soir à Kerkrade, près de la frontière allemande, où il séjournait avec sa soeur de 32 ans parce que sa mère était malade. Selon une autre sœur, âgée de 21 ans, le garçon était allé jouer au football, mercredi en début de soirée, sur un terrain de jeux près de son logement. Il aurait dû être de retour à 19h30 mais n'est jamais revenu. Une alerte concernant sa disparition avait été lancée jeudi vers 16h00. Un suspect de 22 ans a été interpellé dans la nuit de vendredi à samedi dans le cadre de cette disparition. Il est soupçonné d'avoir enlevé la victime. La police a précisé que l'individu était connu de ses services et de ceux de la justice. Le jeune homme comparaîtra la semaine prochaine dans le cadre de cette disparition. Le corps de Gino a été retrouvé samedi matin non loin du logement du suspect. (Belga)