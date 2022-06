Explosion d'une mine en Colombie: neuf morts, six disparus

Neuf mineurs ont été retrouvés sans vie et six autres restent disparus en Colombie après un coup de grisou en début de semaine dans une mine de charbon, a annoncé samedi l'Agence nationale des Mines chargée des recherches (ANM).Avec la découverte de deux nouveaux corps, "nous avons par conséquent un solde de neuf morts et six travailleurs disparus", a assuré l'ANM dans un communiqué. Lundi matin, une explosion, apparemment causée par une concentration de gaz, a provoqué un incendie dans cette mine située à El Zulia, dans le nord-est du pays, près de la frontière vénézuélienne. "Environ 90% de la mine s'est effondrée" rendant le travail des sauveteurs "complexe", selon Jhon Olivares, secrétaire des Mines dans l'Etat de Norte de Santander, département limitrophe du Venezuela où se trouve la mine sur la commune de El Zulia. Plus de 70 sauveteurs continuaient les recherches à l'intérieur de la mine. La Colombie, quatrième économie d'Amérique latine, a enregistré 148 décès dans des accidents miniers l'année dernière. Les extractions pétrolière et minière sont les principaux produits d'exportation du pays. (Belga)