Guilian Preud'homme, fils de Michel Preud'homme, nommé PDG du Club NXT et du Club YLA

Dans le but de poursuivre sur la voie de la professionnalisation, le Club Bruges a nommé Guilian Preud'homme, le fils de l'ancien entraîneur Michel Preud'homme, directeur général du Club NXT (U23) et de l'équipe féminine Club YLA. Koen Persoons succède également à Tim Smolders en tant que responsable du football du Club NXT, qui évoluera en 1B Pro League la saison prochaine.

Ingénieur civil de formation, Preud'homme, 29 ans, a passé plus de cinq ans à des postes stratégiques à Brussels Airport. Il prendra ses nouvelles fonctions le 4 juillet. Ancien milieu du FC Malines et du Sporting Lokeren, Persoons, 38 ans, a disputé plus de 300 matches de D1. Actif cette saison en Nationale 2 amateurs avec Ninove, il a annoncé mercredi qu'il mettait un terme à sa carrière de joueur. (Belga)