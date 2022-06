Invasion de l'Ukraine - Quatre combattants étrangers décédés en Ukraine

Quatre combattants étrangers, un Allemand, un Australien, un Français et un Néerlandais, sont décédés dans les combats en Ukraine, a indiqué la Légion internationale de Défense de l'Ukraine (ILDU) sur les médias sociaux.La Légion a communiqué les noms des quatre volontaires, mais n'a pas précisé quand ni dans quelles circonstances ils avaient perdu la vie. "Le peuple ukrainien et l'armée rendent honneur au sacrifice de ces héros étrangers", a commenté l'ILDU. Certains de ces décès avaient déjà été confirmés par d'autres sources. Le quotidien néerlandais De Telegraaf avait ainsi évoqué le mois dernier la mort d'un Néerlandais de 55 ans, citant des proches de la victime. Il serait décédé le 4 mai au cours de combats dans les environs de Molodova, près de Kharkiv. Des journalistes de l'AFP avaient assisté à ses funérailles le 21 mai. De son côté, le ministère français des Affaires étrangères a confirmé vendredi qu'un Français combattant volontairement en Ukraine avait perdu la vie. Le décès de l'Australien a été confirmé par un porte-parole du ministère australien des Affaires étrangères. Selon l'ILDU, des ressortissants canadiens, danois, israéliens, croates, lettons, néerlandais, polonais et britanniques garnissent les rangs de la Légion. (Belga)