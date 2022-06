Jubilé de platine d'Elizabeth II - Elizabeth II au balcon du palais de Buckingham pour le dernier jour du jubilé

La reine Elizabeth II a fait une apparition surprise dimanche au balcon du palais de Buckingham pour saluer la foule, au dernier jour des festivités de ses 70 ans de règne.Vêtue de vert, la souveraine de 96 ans, absente de la plupart des événements de son jubilé de platine, est sortie accompagnée de ses héritiers les princes Charles et William, avec épouses et enfants, avant que ne retentisse l'hymne britannique "God Save the Queen". La reine a salué la foule en souriant, lors de cette brève apparition, avant de rentrer lentement dans le palais. Des milliers de personnes s'étaient massées devant le palais, à la fin de la parade qui avait mis un point final à quatre jours de célébrations, pour les 70 ans de règne d'Elizabeth II, montée sur le trône à 25 ans en 1952, une longévité inégalée pour un souverain britannique. Certaines personnes émues ont chanté à l'unisson l'hymne national, conscients de la santé fragile de la souveraine. (Belga)