Les provinces de Liège, Namur et Luxembourg placées en vigilance orange aux orages

L'Institut royal météorologique a placé les provinces de Liège, Namur et Luxembourg en alerte orange aux orages. L'avertissement vaut jusqu'à 18h dimanche. Dans le nord du pays, les provinces d'Anvers et du Limbourg ont également été placées en vigilance orange, tandis que les provinces de Flandre orientale et occidentale sont repassées en code jaune.

Une vague d'averses localement intenses et accompagnées d'orages est annoncée en Belgique pour le début d'après-midi, tandis qu'une autre série d'averses et d'orages assez actifs suivra par la France. "Le sud du sillon Sambre et Meuse ainsi que les provinces de Limbourg et d'Anvers devront composer avec des précipitations qui dépasseront les 40 l/m2 en six heures en plusieurs endroits", avertit l'IRM dans un communiqué. De la grêle et des coups de vent seront par ailleurs possibles localement. Le reste de la Belgique est, lui, placé en vigilance jaune. "Les précipitations, éventuellement orageuses, pourront conduire à des cumuls de 10 à 30 l/ m2", indique l'IRM. Les provinces de Flandre orientale et occidentale, qui étaient en vigilance orange jusqu'à 11h, sont entre-temps repassées en code jaune. Le numéro 1722, pour les interventions non urgentes des pompiers, reste activé. En France, l'épisode orageux intense qui a traversé samedi 65 départements de l'Hexagone a fait un mort et 15 blessés dont deux graves, a indiqué le ministre français de l'Intérieur. (Belga)