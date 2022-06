Menin complète son effectif avec la venue de l'international finlandais Jiri Hänninen

Un Finlandais en remplace un autre à Menin. Alors qu'Akseli Lankinen est retourné dans son pays natal, Jiri Hänninen fait le chemin inverse. Le pointu de 24 ans vient ponctuer l'effectif du vice-champion de Belgique de volley masculin.

Hänninen va quitter la Finlande et le club champion Valepa pour entamer sa première expérience à l'étranger, a précisé le club flandrien dimanche. International finlandais et actuellement actif sur la scène internationale en European Silver League, Hänninen a également disputé des matches de Ligue des Champions et de Coupe CEV avec Valepa. Le Finlandais est le 12e et dernier joueur de l'effectif du club en vue de la saison 2022-2023. Le Français Maxime Capet est le seul autre joueur étranger de Menin, qui compte 10 Belges dans ses rangs. Menin, battu 3-0 en finale de l'Euromillions Volley League par Roulers, a perdu Seppe Rotty, élu Joueur de l'année, et Simon Plaskie. Ils ont d'ailleurs rejoint les Roulariens. (Belga)