Retour victorieux de Wout van Aert, "confortable" en montée et "content" de son sprint

Wout van Aert a empoché dimanche, après 42 jours sans compétition, une 4e victoire en 2022. Le champion de Belgique a levé les bras à Beauchastel, théâtre de la 1re étape du Critérium du Dauphin, remportant son premier sprint de la saison.

"Je n'ai pas spécialement eu de bonnes sensations au sprint cette saison. J'ai essayé de travailler ça ces dernières semaines et voir que ça porte ses fruits dès mon retour, c'est très important", a lancé le pensionnaire de l'équipe Jumbo-Visma à l'arrivée. "WVA" a aussi facilement dompté la dernière bosse de la journée, dont le sommet était placé à 30 km du but. "J'étais assez confortable. Au vu du profil de l'étape, on s'attendait à une finale dure car beaucoup d'équipes voulaient lâcher les sprinteurs. Je me suis bien senti, j'avais de bonnes sensations", a assuré le Belge de 27 ans, vainqueur cette saison en solitaire du Nieuwsblad, du chrono sur Paris-Nice et, au terme d'une échappée spectaculaire avec son équipier Christophe Laporte, au E3 Harelbeke. Van Aert, au vu de ce qu'il a déjà montré par le passé quand la route s'élève, pourrait conserver le maillot jaune pendant quelques jours. "Plusieurs étapes me conviennent et nous avons solide équipe, nous allons défendre ce maillot le plus possible. En espérant pouvoir le passer à Primoz (Roglic, ndlr) le weekend prochain", a ponctué le Belge, 34 victoires sur route en carrière. (Belga)