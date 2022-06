Tim Van de Velde remporte le 3.000m steeple à Rehlingen

Tim Van de Velde s'est imposé sur 3.000 m steeple lors du meeting de Pentecôte de Rehilingen avec un chrono de 8:30.66 dimanche en Allemagne.

Van de Velde avait battu son record personnel la semaine dernière (8:27.37), lui permettant d'assurer son ticket pour l'Euro de Munich en août. Pour les Mondiaux d'Eugene en juillet, le minimum est de 8:22.00 Les autres Belges n'ont pas convaincu dimanche en Allemagne. Sur 100 m, Kobe Vleminckx a terminé 3e en 10.56, loin des minima pour les Mondiaux (10.05) et l'Euro (10.16). Sur 1.500 m, Tarik Moukrime est aussi fini 3e en 3:39.05, aussi loin des minima pour les Mondiaux (3:35.00) et l'Euro (3:36.00). Sur 800 m, Vanessa Scaunet a aussi pris la 3e place en 2:05.37 à plus de cinq secondes des minima pour les Mondiaux (1:59.50) et l'Euro (2:00.40). (Belga)