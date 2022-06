Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 est repassé au-dessus des3.900 points

Hésitant lundi après l'ouverture, l'indice BEL 20 devait repartir à la hausse dans l'après-midi à l'instar de ses voisins européens dont il restait toutefois à la traine. Avec 14 de ses éléments dans le vert il gagnait finalement 0,98% à 3.919,37 points,KBC (59,40) et Sofina (222,00) étaient en tête avec des gains de 2,91 et 2,78% devant Ageas (44,14) qui gagnait 2,27%, AB InBev (52,57) s'appréciant de 1,35%. VGP (190,00) chutait par contre de 3,46% tandis que D'Ieteren (156,30) et Elia (150,70) abandonnaient 1,14 et 0,79%. Négociations de fusion closes, Aperam (39,18) terminait 1,16% plus bas que vendredi tandis que Umicore (41,47) gagnait 1,32%. Solvay (93,46) et UCB (81,26) étaient positives de 0,15 et 0,07% alors que arGEN-X (300,10) et Galapagos (52,92) progressaient de 1,69 et 0,95%. Azelis (24,42) et EVS (21,40) avaient porté leurs gains à 2,9 et 3,1%, Melexis (79,95) et Ontex (7,57) ramenant les leurs à 1,1 et 1,9% alors que Unifiedpost (4,26) plongeait de 7,1% à l'inverse de Bpost (6,05) positive de 3,1%. Oxurion (0,59) et Nyxoah (12,30) plongeaient enfin de 7,8 et 7,5%, Mithra (7,43) et Onward Medical (5,95) perdant 2,4 et 2,3% alors que Bone Therapeutics (0,29) et Acacia Pharma (0,87) s'appréciaient de 2,8 et 1,8%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0701 USD, contre 1,0745 dans la matinée et 1,0735 vendredi. L'once d'or cédait 14,05 dollars à 1.847,00 dollars et le lingot se négociait autour de 55.490 euros, en recul de 245 euros. (Belga)