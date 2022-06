Elections législatives en France - La NUPES et le macronisme largement en tête au bureau de Bruxelles

La candidate de l'Union de la gauche et des écologistes de la NUPES Cécilia Gondard qui a récolté le plus de suffrages au bureau de Bruxelles, l'un des trois de la quatrième circonscription des Français de l'Étranger (Benelux), lors du premier tour des élections législatives pour les Français de l'Etranger qui a eu lieu dimanche, rapporte lundi le média bruxellois BX1 sur base des premiers résultats issus de la soirée électorale.La candidate socialiste de 42 ans qui a obtenu 10.431 votes, sur le total des 28.627 voix émises à Bruxelles, est talonnée par le candidat de La République en Marche, Pieyre-Alexandre Anglade, actuel député pour la quatrième circonscription âgé de 35 ans, qui a récolté 10.391 suffrages. Viennent ensuite, bien plus loin dans les suffrages, Geneviève Machicote (Les Républicains - 1.573 voix), Marie-Josée Mabasi (UCE - 1.340 voix), Anne-Catherine Girard (Reconquête! - 1.291 voix), Cédric Deverchère (Volt - 993 voix), Emmanuelle Cuignet (Rassemblement National - 976 voix), puis Catherine Coutard (Gauche Républicaine et Socialiste - 776 voix) et Gaëlle Cronel (Parti Pirate - 439 voix), tandis que Valentin Thevenot (Animalistes- 417 voix) ferme la marche. Quant aux résultats pour l'ensemble de la quatrième circonscription, soit les trois pays du Benelux (Belgique - Pays-Bas - Luxembourg), c'est l'actuel député et candidat d'Emmanuel Macron, Pieyre-Alexandre Anglade, qui arrive nettement en tête, avec 16.597 voix sur les 42.636 suffrages exprimés. Vient ensuite la candidat NUPES Cécile Gondard (13.842 voix). (Belga)