Invasion de l'Ukraine - Londres va fournir des lance-roquettes à l'Ukraine

Le Royaume-Uni va fournir à l'Ukraine des lance-roquettes d'une portée de 80 kilomètres pour faire face à l'offensive russe, a annoncé lundi le ministère de la Défense, prenant la suite de Washington.Ces systèmes de lance-roquettes multiples (M270 MLRS) permettront d'"augmenter significativement les capacités des forces ukrainiennes", a indiqué le ministère dans un communiqué. Cette décision a été prise en "étroite coordination" avec les Etats-Unis, qui ont annoncé la semaine dernière la fourniture de systèmes Himars d'une portée de 80 kilomètres, c'est-à-dire des lance-roquettes multiples montés sur des blindés légers. Les Ukrainiens réclamaient depuis un certain temps des lance-roquettes multiples permettant de frapper en profondeur les positions russes, tout en disposant leurs batteries plus loin du front. Soucieux d'éviter que les Etats-Unis soient considérés comme cobelligérants, le président américain Joe Biden a toutefois exclu de livrer à l'Ukraine des systèmes de lance-roquettes à longue portée qui pourraient atteindre la Russie, malgré les demandes répétées de Kiev pour obtenir de telles armes. Le président russe Vladimir Poutine a prévenu dimanche que Moscou frapperait de nouvelles cibles si les Occidentaux fournissaient des missiles de longue portée, jugeant que les livraisons actuelles d'armes visaient à "prolonger le conflit". "Si la communauté internationale maintient son soutien, l'Ukraine peut gagner", a commenté le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace. "La stratégie de la Russie change, et notre soutien doit changer aussi", a-t-il ajouté, soulignant que ces nouvelles armes permettraient aux Ukrainiens "de mieux se protéger contre le recours brutal d'une artillerie à longue portée, que les forces de Poutine ont utilisée de manière indiscriminée pour raser des villes". Le soutien militaire du Royaume-Uni à l'Ukraine s'élève jusqu'ici à plus de 750 millions de livres sterling (874 millions d'euros). (Belga)