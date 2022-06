Thibaut De Smet sacré champion du monde de cross duathlon devant Sébastien Carabin

Thibaut De Smet a remporté lundi les championnats du monde de cross duathlon, à Targu Mures, en Roumanie, où se déroule cette semaine les Mondiaux ITU multisports.

En 1h52:41, De Smet a devancé de 1:46 un autre duathlète belge, l'ancien vététiste Sébastien Carabin, 2e en 1h54:27. L'Italien Alessandro Saravalle a complété le podium (1h56:45). L'épreuve était composée de 6,5 km de course à pied, 23,2 km de mountainbike et à nouveau 3,3 km à pied. De Smet, 23 ans, issu du cyclisme et du cyclocross, encore espoirs, s'est également imposé dans cette catégorie. L'athlète de Waregem, vice-champion d'Europe espoirs (U23) en titre, a forgé son succès en VTT, signant de loin le meilleur chrono dans cette discipline. Son frère Nicolas De Smet, 21 ans, a fini lui 8e (2h01:02), montant sur la 2e marche du podium espoirs. Son 3e frère, Matteo, s'est quant à lui classé 3e chez les juniors d'une course remportée par l'Italien Giuliano Riccardo. Plus tard dans la semaine se dérouleront les championnats ITU de cross triathlon et de duathlon. (Belga)