Une Porsche ancêtre, d'une valeur de 100.000 euros, dérobée à Eupen

Une Porsche de collection a été dérobée, dimanche entre 18h30 et 20h30, alors qu'elle était stationnée rue Schöne Aussicht à Kettenis, sur le territoire de la commune d'Eupen, indique lundi la zone de police Vesdre Gueule.

La voiture ancêtre date de 1983 et est de type 911-930. Le modus operandi n'est pas connu mais les clés n'étaient pas à disposition des voleurs, précise la zone de police. Le véhicule dont la valeur est estimée à 100.000 euros est noir et équipé de jantes et d'un aileron arrière, également de couleur noire. La voiture était destinée au marché américain et possède un compteur en miles, détaille la zone de police. Tout renseignement concernant le vol ou le véhicule doivent être transmis à la police. (Belga)