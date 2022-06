World Athletics Continental Tour - Dylan Borlée gagne à Prague et se rapproche de la limite pour l'Euro

Dylan Borlée a remporté le 400m de la réunion de Prague du World Athletics Continental Tour, lundi, en Tchéquie. Il a signé un contrat de 45.80, se rapprochant à dix centièmes de la limite de l'Euro de Munich, en août.

Dimanche, Borlée avait signé un chrono de 46.02 à Chorzow, en Pologne. Le vol vers Prague semble avoir été parfaitement digéré puisqu'il a couru encore plus vite un jour plus tard. Le Belgian Tornado dispose d'un record personnel en 45.55. Pour les Mondiaux d'Eugene, la limite est de 44.90. Borlée a devancé l'Allemand Marvin Schlegel (46.11). Christian Iguacel est le Belge le plus rapide de 2022 avec un chrono de 45.71. (Belga)