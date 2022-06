F1 - L'écurie Williams est sanctionnée par la FIA pour avoir enfreint le règlement financier

L'écurie de Formule 1 Williams a été condamnée à une amende de 25.000 dollars, soit plus de 23.000 euros, pour avoir enfreint le règlement financier en vigueur. L'écurie britannique a transmis trop tard ses chiffres annuels pour l'année 2021, qui devaient être remis avant le 31 mars.

L'équipe a admis qu'elle n'avait pas respecté les règles et a ensuite coopéré avec la fédération de sport automobile compétente, la FIA. Williams, qui compte parmi ses pilotes Nicholas Latifi et Alexander Albon, a depuis rectifié la situation et accepté l'amende, a indiqué la FIA. Cette saison, les équipes de Formule 1 sont soumises à un plafond budgétaire de 140 millions de dollars, soit environ 130 millions d'euros. (Belga)