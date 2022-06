Hockey Pro League - Pour Tom Boon, auteur d'un triplé, "le classement des buteurs n'est pas sa préoccupation"

Auteur de 3 buts mardi soir lors du 1er duel de Pro League des Red Lions face à l'Afrique du Sud, Tom Boon est remonté à la 2e place du classement des buteurs de la compétition. Avec un total de 10 buts en 8 matchs joués, il n'est devancé que par l'Indien Harmanpreet Singh, 16 buts en 12 matchs.

"Cette remontée au classement fait du bien, mais ce n'est vraiment pas ma préoccupation pour l'instant", a réagi l'attaquant des Red Lions. "Aujourd'hui nous avons récupéré Alexander (Hendrickx), Arthur (Van Doren), Florent (Van Aubel) et Nicolas (Poncelet). On a pu voir qu'ils sont bien en jambes. L'équipe est presque complète et les connections sont bonnes. Tout va donc bien pour le moment", selon Tom Boon. "Aujourd'hui nous avons bien débuté la rencontre et nous nous sommes ensuite créés beaucoup d'occasions. Gagner un match international 5-0, ce n'est jamais à négliger." (Belga)