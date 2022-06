Jumping CSI de Wiesbaden - Gilles Dunon troisième du Grand Prix

Gilles Dunon a terminé troisième du Grand Prix quatre étoiles de Wiesbaden, lundi, en Allemagne. Avec son cheval de 17 ans Fou de Toi, Dunon a réussi un sans-faute au barrage, mais l'Allemand David Will, sur Concordia, et l'Irlandais Max Wachman, sur Berlux, ont été plus rapides.Seules quatre paires ont atteint les barrages, où trois d'entre elles ont réussi un nouveau sans-faute. Dominique Hendrick, sur Floris, a commis une erreur dans le premier tour et a terminé treizième. Rik Hemeryck et Morfine ont fini 28e avec 12 points de pénalité. (Belga)