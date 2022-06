La crise sanitaire continue de peser sur les résultats de la RTBF

Tout comme en 2020, les résultats 2021 de la RTBF ont été marqués par la crise sanitaire, écrivent mardi soir Le Soir et L'Echo sur leur site internet, sur base du rapport annuel de l'entreprise publique de média francophone.Son résultat d'exploitation s'établit à 4,1 millions d'euros et l'entreprise termine l'année sur une perte nette de 1,9 million, après affectation de 5,3 millions d'euros à une réserve constituée pour faire face aux frais de déménagement liés à la construction de son nouveau siège à Bruxelles. C'est mieux que ce qu'elle avait budgété (- 5 millions). Sans cette mesure one shot, la RTBF aurait donc été dans le vert. L'ebitda quant à lui passe de 13,3 à 15,1 millions d'euros. Au niveau des recettes, la RTBF a connu une augmentation de sa dotation de 3 % (308,9 millions) et une hausse de 21 % de ses recettes publicitaires (70,7 millions). Au total, les revenus globaux ont progressé de 7,2% à 410,7 millions. Pour 2022, la RTBF n'anticipe pas un retour à la situation financière d'avant covid. Elle a budgété une perte nette similaire à celle de 2021, soit 1,9 million. (Belga)