Ligue des Nations - Ligue des nations: le Danemark enchaîne en Autriche

Le Danemark, déjà vainqueur vendredi en France (2-1), a enchaîné une deuxième victoire à l'extérieur lundi en Ligue des nations sur la pelouse de l'Autriche (2-1) à Vienne, dans une rencontre retardée d'une heure et demie par une panne d'électricité.

Grâce à ce succès les Danois sont seuls en tête du groupe 1 de la Ligue A avec six points, soit trois de plus que l'Autriche et cinq de plus que la France et la Croatie, qui ont fait nul (1-1) à Split. Les Danois l'ont emporté grâce à deux buts de Højbjerg (28) et Stryger Larsen (84) contre un de Schlager (67) pour l'Autriche. La rencontre, qui devait débuter à 20h45, a été retardée par une coupure de courant qui a touché le 2e arrondissement de Vienne, où se trouve le Ernst-Happel-Stadion. (Belga)