Moscou dit avoir "totalement libéré" les zones résidentielles de Severodonetsk

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a affirmé mardi que l'armée russe avait "totalement libéré" les zones résidentielles de Severodonetsk, ville de l'est de l'Ukraine et actuel épicentre des combats dans la région.

"Les zones résidentielles de Severodonetsk ont été totalement libérées", a-t-il déclaré durant un briefing diffusé à la télévision, ajoutant que "la prise de contrôle de sa zone industrielle et des localités voisines se poursuit". Selon le ministre russe de la Défense, dont les apparitions sont rares depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, Moscou contrôle désormais 97% de la région ukrainienne de Lougansk, à laquelle appartient Severodonetsk. "Les villes de Lyman et Sviatoguirsk, ainsi que 15 autres localités, ont été libérées", a-t-il aussi ajouté. Si elle était confirmée, la conquête de ces deux villes serait significative, car elle permettrait de lever un dernier obstacle vers la ville symbole de Sloviansk et vers celle de Kramatorsk, la capitale de la région de Donetsk sous contrôle ukrainien. Par ailleurs, selon M. Choïgou, "126 militaires ukrainiens se sont rendus en cinq jours" aux forces russes et 6.489 au total ont été faits prisonniers depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, le 24 février. Ces chiffres n'étaient pas vérifiables de manière indépendante.