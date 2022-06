Adriatica Ionica Race - Victoire finale de Filippo Zana

L'Italien Filippo Zana (Bardiani-CSF) a remporté le classement général de la 5e édition l'Adriatica Ionica Race (2.1) après la cinquième et dernière étape enlevée par l'Italien Christian Scaroni mercredi sur 152,3 km entre Castelraimondo et Ascoli Piceno.Christian Scaroni, qui court sous les couleurs de l'équipe nationale italienne, a devancé l'Espagnol Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) et le Serbe Veljko Stojnic (Corratec). Le Lombard de 24 ans signe ainsi sa seconde victoire en carrière, qui est aussi la deuxkème de la semaine, vu qu'il s'était adjugé la 1e étape samedi. Leader depuis la 2e étape, Zanna a gardé son maillot de leader jusqu'au bout. Pour lui aussi, il s'agit d'une seconde victoire en carrière, après un succès au Sazka Tour l'année dernière en Tchéquie. Filippo Zana, 23 ans, succède à l'Italien Lorenzo Fortunato au palmarès de l'Adriatica Ionica Race, épreuve disputée dans le nord-est de l'Italie. (Belga)