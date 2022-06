Le boxeur Nabil Messaoudi recherché pour séquestration et tentative d'assassinat

Le boxeur bruxellois Nabil Messaoudi (23 ans), qui fait l'objet d'un avis de recherche lancé ce mercredi par la police fédérale à la demande d'une juge d'instruction de Bruxelles, est poursuivi pour séquestration et tentative d'assassinat. Il est soupçonné, avec d'autres suspects, d'avoir fait monter de force un homme de 28 ans dans une voiture et de l'avoir tabassé le 31 mai dernier, a précisé en fin de journée le parquet de Bruxelles. La victime a été transportée à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger.

Deux suspects ont déjà été inculpés et placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction dans cette affaire : un premier le 1er juin et le second, Yassine B. S. L., le 3 juin. Ce dernier s'est rendu à la police après qu'un avis de recherche le concernant a été diffusé. La chambre du conseil a confirmé la détention préventive de ces deux suspects pour un mois. Un troisième homme est encore recherché dans ce dossier. Il s'agit de Nabil Messaoudi, qui est de corpulence athlétique, a de cheveux foncés courts et pourrait porter une barbe. "Il se déplace probablement à bord d'une Mercedes Classe A gris foncé, immatriculée en Pologne : OP 1943 P", indique l'avis de recherche. "Cette personne pourrait être armée. En cas d'identification, il est demandé de prendre immédiatement contact avec les services de police. La discrétion est assurée". La police appelle le suspect à se présenter de lui-même dans un commissariat. Toute personne ayant vu Nabil Messaoudi comme son véhicule, ou ayant des informations sur l'endroit où il pourrait se trouver, est invitée à prendre contact avec les enquêteurs via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu ou via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300. (Belga)