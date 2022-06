Ligue des Nations - Les Pays-Bas confirment face au Pays de Galles, l'Ukraine bat l'Irlande

Les Pays-Bas avec une équipe totalement remaniée par rapport au match de vendredi en Belgique (1-4), l'ont emporté 1-2 face au Pays de Galles mercredi lors de la 2e journée de la Ligue des Nations (groupe A4). Les Oranje se sont imposés grâce à Teun Koopmeiners (50e) et à un but tardif de Wout Weghorst (90e+4) alors que Rhys Norrington-Davies pensait avoir offert un point aux Gallois (90e+2). Grâce à cette victoire, les Pays-Bas gardent la première place du groupe avec 6 points sur 6. Le Pays de Galles est dernier du groupe avec 0 point.

Dans la Ligue B, l'Ecosse s'est facilement imposée 2-0 face à l'Arménie, des buts de Anthony Ralston (28e), Scott McKenna (40e). Dans le même temps, l'Ukraine, éliminée dimanche par le Pays de Galles dans la course à la Coupe du Monde s'est imposée 0-1 face à l'Irlande grâce à un unique but de Viktor Tsygankov (48e). L'Ukraine et l'Ecosse, qui n'ont joué qu'un seul match, comptent 3 points, tout comme l'Arménie. L'Irlande est dernière du groupe avec un maigre bilan de 0 point. (Belga)