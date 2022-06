Ondées, nuages et éclaircies au menu de jeudi

Pluies et éclaircies se batailleront le ciel, mercredi après-midi, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Un coup de tonnerre n'est pas à exclure. Les maxima oscilleront entre 13°C en Hautes Fagnes et 19°C en Flandre, sous un vent modéré à assez fort. À la Côte, les rafales pourront atteindre 50 km/h.En soirée et durant la nuit, il fera pratiquement sec sur la moitié ouest, tandis que quelques averses (orageuses) arroseront le flanc est. Les minima seront compris entre 9°C sur les hauteurs et 14°C au littoral. Jeudi, le temps sera variable, partagé entre nuages, ondées et éclaircies. Le soleil dispensera surtout ses rayons et un peu de douceur à la mer ainsi que sur l'ouest du pays. Du côté des températures, les maxima flirteront avec les 20°C. Même tableau pour vendredi où le ciel s'annonce à nouveau très nuageux à couvert, accompagné de périodes de faibles pluies. Le week-end sonnera l'apaisement, avec des maxima qui grimperont jusqu'à 24°C. (Belga)