Roger Lespagnard reçoit l'Ordre du Mérite du COIB

Roger Lespagnard, l'entraîneur de Nafissatou Thiam, a reçu mercredi l'Ordre du Mérite du COIB, a indiqué le Comité olympique et interfédéral belge.

Décerné depuis 2013, l'Ordre du Mérite du COIB est une récompense attribuée à une personne qui a apporté "une contribution exceptionnelle au mouvement olympique en Belgique." Eddy Merckx (2013), Patrick Sercu et Gaston Roelants (2014), Robert Van de Walle (2015), Ingrid Berghmans (2016), Hanna Mariën (2017), Guido De Bondt (2018), Roger Moens (2019), Anne d'Ieteren (2020) et Kim Gevaert (2021) sont les précédents lauréats de l'Ordre du Mérite du COIB Ancien décathlonien, Roger Lespagnard, 75 ans, avait participé aux Jeux olympiques en 1968 à Mexico (17e), 1972 à Munich (14e) et 1976 à Montréal (19e). Il est actuellement l'entraîneur de Nafi Thiam, championne olympique de l'heptathlon en 2016 à Rio et l'an dernier à Tokyo. (Belga)