TC Dinant - Deux ans requis pour des coups de couteau à Walcourt

Deux ans de prison avec sursis probatoire ont été requis, mercredi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant, à l'encontre d'une dame de 35 ans née en 1977 poursuivie pour avoir porté trois coups de couteau à l'homme qui l'hébergeait, le 14 décembre 2018 à Walcourt. Cet homme est quant à lui poursuivi pour avoir menacé cette dame avec un fusil de chasse et risque trois mois de prison.L'homme victime des coups de couteau a été touché au niveau de la nuque, d'une clavicule et du muscle trapèze gauche. "Il m'avait déjà mis le canon de son arme sur la tempe lorsqu'il était trop alcoolisé. Ce jour-là, je l'ai suivi dans sa chambre parce que je savais qu'il allait chercher son arme. Je ne voulais pas revivre ça une seconde fois. Il chargeait son fusil lorsque j'ai pris le couteau papillon qui se trouvait sur sa table de nuit", a expliqué la prévenue qui se trouvait elle aussi sous l'influence de l'alcool. La victime conteste quant à elle les menaces qui lui sont reprochées et demande l'acquittement. "Il n'a jamais eu d'arme en main ce jour-là. C'est un alibi que madame a créé au fil du temps", explique son avocat. La prévenue est par ailleurs poursuivie pour avoir porté des coups à une amie de sa mère âgée d'une septentaine d'années. Ces deux faits de violence ont été commis dans un contexte de consommation d'alcool. Un sursis probatoire a été demandé. Jugement le 7 septembre. (Belga)