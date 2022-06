Diables Rouges - La Belgique a infligé à la Pologne sa plus large défaite depuis 2010

Czeslaw Michniewicz a tenté de donner une explication à la plus large défaite polonaise depuis juin 2010, un revers 6-0 en Espagne, après la défaite 6-1 encaissée contre la Belgique mercredi en Ligue des Nations. "Je pense que les deux principales causes de cette défaite sont la vitesse et la qualité des passes belges", a analysé le sélectionneur polonais.

"Nous sommes venus pour prendre des points, et je pense que ça s'est vu. Nous avons tenté de jouer sur les côtés", a analysé Michniewicz. "Nous voulions presser la Belgique mais c'était risqué. Robert Lewandowski a ouvert le score et nous aurions pu en marquer un second mais ce n'est pas arrivé." "J'ai dû retirer Krychowiak à la mi-temps afin d'éviter la carte rouge car il était déjà averti. Après la pause, le jeu belge s'est accéléré. La Belgique ne nous a pas laissé le temps de réagir grâce à leurs qualités de passes. Quand vous faites une erreur au milieu contre la Belgique, vous le payez cher. On ne peut pas se le permettre." (Belga)