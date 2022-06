Gaëlle Bouzin remplace Olivier Foucart comme assistante de Dario Gjergja

Assistant de Dario Gjergja chez les Belgian Lions, Olivier Foucart a décidé d'arrêter son aventure avec l'équipe nationale de basketball "pour raisons personnelles". Il est remplacé par Gaëlle Bouzin, l'assistante de Gjergja à Ostende, a annoncé la fédération belge de basketball jeudi.

Foucart a débuté comme adjoint de Gjergja chez les Lions en 2018 en même temps que Frédéric Wilmot qui reste lui en poste. Il sera remplacé par Gaëlle Bouzin qui est déjà assistante de l'entraîneur croate à Ostende. Elle devient, par la même occasion, la première femme à occuper le poste d'assistante de l'équipe nationale masculine. Le staff des Belgian Lions connaît un autre changement avec l'arrivée de Tanja Sarenac en tant que préparatrice physique. "Avec Klara Delcourt comme team manager, les Lions comptent désormais pas moins de trois femmes dans leur staff sportif", peut-on lire dans le communiqué. Les Belgian Lions vont disputer fin juin la suite du premier tour des qualifications pour la Coupe du monde 2023 avec la réception de la Slovaquie le 30 juin suivie d'un déplacement en Serbie le 3 juillet. S'ils terminent parmi les trois premiers de leur groupe, les Lions disputeront leurs premiers matches du second tour des qualifications les 25 et 28 août. Ils prendront ensuite la direction de la Géorgie pour disputer la phase de groupe de l'Euro du 1er au 7 septembre. La Belgique a été versée dans le groupe A avec l'Espagne, la Turquie, le Monténégro, la Géorgie et la Bulgarie. La phase finale de l'Euro se disputera à Berlin en Allemagne du 10 au 18 septembre. (Belga)