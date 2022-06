Les cavaliers appelés à descendre de leur monture pour traverser les passages à niveaux

Les cavaliers doivent faire preuve de prudence et descendre de leur cheval lorsqu'ils traversent un passage à niveau, recommandent jeudi Infrabel et plusieurs fédérations équestres à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation aux passages à niveau. La faible tension électrique qui se trouve sur les voies ferrées, inoffensive pour les humains, peut en effet perturber les équidés et engendrer des situations dangereuses.Les voies ferrées sont presque continuellement électrifiées. Le courant issu de sous-stations de traction alimente les trains en électricité via la caténaire puis retourne dans ces stations via les rails. La tension qui traverse ces derniers est censée être nulle mais leur légère résistance implique une faible tension électrique résiduelle dans la voie. Une norme européenne limite la tension de longue durée maximale à 120 volts de tension continue. Infrabel certifie maintenir cette tension dans la norme mais cela n'épargne pas totalement les chevaux. Ceux-ci sont, selon des recherches, sensibles à partir de 5 volts et leurs fers peuvent accentuer cette sensibilité. La tension dans les rails est plus importante lorsqu'il y a une augmentation du trafic, lors des heures de pointe par exemple. C'est pourquoi infrable incite à redoubler de prudence durant ces périodes. Le gestionnaire du réseau ferroviaire recommande toutefois de mettre pied à terre pour la traversée d'un passage à niveau dans tous les cas pour rassurer le cheval et assurer la sécurité. Infrabel rappelle aussi que la Belgique est un territoire propice à ce genre d'incidents. Notre pays a un réseau ferroviaire très dense comprenant 6.500 km ainsi que 1.450 passages à niveau. La Belgique a aussi la plus forte densité de chevaux au monde avec pas moins de 11 équidés par kilomètres carrés. (Belga)