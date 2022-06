Les Masters 1000 de Madrid, Rome, Shanghai, Cincinnati et du Canada rallongés

Cinq Masters 1000, la catégorie de tournois en dessous des tournois du Grand Chelem, vont voir leur durée passer de huit à douze jours. C'est ce que révèle le plan stratégique "One Vision" dont la première phase a été dévoilée jeudi par l'ATP, l'association des joueurs de tennis professionnels.

Ce sont les tournos de Madrid, Rome, Shanghai, Montréal/Toronto et Cincinnati qui s'étaleront sur douze jours, à l'instar des Masters 1000 d'Indian Wells et Miami. Pour Madrid, Rome et Shanghai, ce sera à partir de l'année prochaine. Pour Montréal/Toronto et Cincinnati, il faudra attendre 2025. Ces tournois verront aussi leur tableau final s'élargir de 56 à 96 joueurs. Le prize money de ces tournois va augmenter de 35 % entre 2022 et 2025. (Belga)