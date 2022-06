Un complément d'enquête demandé après la mort de l'adolescent à Turnhout

Des actes d'enquête complémentaires ont été demandés concernant la mort de l'adolescent de 14 ans originaire de Turnhout, qui gisait mort depuis près de deux mois dans la maison où vivaient son père, ses frères et cinq autres adultes avec enfants, rapporte jeudi la VRT.Selon le rapport d'autopsie, la cause du décès ne peut être déterminée. Il y a également des déclarations contradictoires faites par les personnes impliquées. "Il y a toujours plus de questions que de réponses dans cette affaire", a déclaré Walter Van Steenbrugge, l'avocat de la mère, à la VRT. (Belga)