Vol à main armée dans une bijouterie à Uccle: deux auteurs recherchés

Un vol à main armée a eu lieu jeudi après-midi dans une bijouterie située dans la galerie Bascule, chaussée de Waterloo à Uccle, selon une information communiquée en fin de journée à l'agence de presse Belga et confirmée par le porte-parole de la police de la zone Marlow (Uccle, Watermael-Boitsfort et Auderghem), Laurent Masset. Il n'y a pas eu de blessé.Les deux auteurs impliqués n'ont pas fait usage de leurs armes à feu. Ils ont brisé une vitrine de bijoux. Les employés doivent encore finaliser l'inventaire des objets volés pour estimer le montant du butin. Une enquête est en cours. Les images des caméras de surveillance et les indices matériels seront exploités pour essayer de retrouver les auteurs. (Belga)