WTA Rosmalen - Alison Van Uytvanck écarte Elise Mertens pour se qualifier pour les quarts de finale

Alison Van Uytvanck s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA 250 de Rosmalen, joué sur gazon et doté de 251.750 dollars, au détriment d'Elise Mertens jeudi aux Pays-Bas.

Dans ce duel 100% belge, Van Uytvanck, 46e mondiale s'est imposée en deux sets 6-2, 6-3 contre Mertens, 29e mondiale et tête de série N.8/Van Uytvanck, 46e mondiale. La rencontre a duré 1 heure et 8 minutes. Pour une place dans le dernier carré, Van Uytvanck affrontera la Bélarusse Aryna Sabalenka, 6e mondiale et tête de série N.1, ou la Néerlandaise Arianna Hartono, 172e mondiale. Sabalenka avait remporté le premier set 6-2 mercredi avant le report de la rencontre à cause de la pluie. Plus tard jeudi, Kirsten Flipkens (WTA 308) sera elle opposée à l'Américaine Ann Li (WTA 68) au deuxième tour. Mertens jouera également en double jeudi. Associée à la Russe Veronika Kudermetova, avec qui elle forme la paire tête de série N.1, Mertens, N.1 mondiale en double, affrontera l'Allemande Julia Lohoff et la Tchèque Renata Voracova jeudi. En cas de victoire, Mertens est assurée d'affronter une autre joueuse belge entre Kimberley Zimmerman, associée à la Polonaise Katarzyna Piter, et Greet Minnen, associée à la Slovaque Tereza Mihalikova. Jeudi, Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck, qui disputent le double ensemble, affronteront la Chilienne Alexa Guarachi associée à l'Américaine Shelby Rogers. Toujours en double, Yanina Wickmayer jouera elle avec la Néerlandaise Lesley Pattinama Kerkhove, elles affronteront l'Américaine Desirae Krawczyk et la Néerlandaise Demi Schuurs, têtes de série N.2, au premier tour. (Belga)