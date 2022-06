Berlin, Londres et Paris appellent l'Iran "à mettre fin à l'escalade nucléaire"

Berlin, Londres et Paris ont appelé jeudi l'Iran "à mettre fin à l'escalade nucléaire" et "à accepter maintenant de toute urgence l'accord sur la table" depuis mars pour ressusciter le pacte de 2015 censé empêcher l'Iran de fabriquer la bombe atomique, selon une déclaration commune.L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a dénoncé un peu plus tôt la décision de l'Iran de retirer 27 caméras de surveillance de ses activités nucléaires, craignant que ces mesures portent un "coup fatal" aux pourparlers sur le nucléaire iranien à Vienne. (Belga)