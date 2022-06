Mission économique aux États-Unis - La princesse Astrid rencontre le gouverneur du Massachusetts Charlie Baker à Boston

La princesse Astrid a rencontré jeudi à Boston le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, en marge de la mission économique belge sur la cote est des États-Unis.

L'entrevue s'est déroulée au Capitole de cet État du nord états-unien. Républicain modéré, Charlie Baker a été élu deux fois d'affilée gouverneur le plus populaire des États-Unis. Élu en janvier 2015 et reconduit en 2019, il ne briguera cependant pas de troisième mandat en janvier prochain. La princesse Astrid préside aux États-Unis la deuxième plus grande mission économique jamais organisée, après la Chine en novembre 2019. Plus de 500 hommes et femmes d'affaires, représentants académiques et de fédérations sectorielles, ainsi que quelque 300 entreprises y prennent part du 4 au 11 juin, serpentant entre Atlanta, New York et Boston. (Belga)