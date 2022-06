Quinze projets participatifs soutenus par la Ville de Namur à hauteur de 330.000 euros

La Ville de Namur a dévoilé vendredi les lauréats de son deuxième appel à projets dans le cadre de son budget participatif. Quinze lauréats se voient octroyés une enveloppe totale de 330.000 euros.Les thématiques étaient l'environnement, la réduction de la fracture sociale et l'amélioration du cadre de vie. Sur 27 dossiers reçus, 21 projets citoyens ou associatifs ont été soumis aux votes des Namurois qui, du 22 avril au 22 mai, ont été un peu plus de 3.000 à répondre à l'appel (pour un total de quelque 6.500 votes web et papier confondus). Les projets ont également été évalués par un jury composé d'experts, selon divers critères: impact global, dimension participative, diversité des sources de financement, pérennité, ... Les candidats pouvaient prétendre à un budget allant de 1.000 à 80.000 euros. Le projet qui se voit attribuer les plus gros montant vise à la création d'un jardin partagé et d'une mini ferme à Jambes (62.500 euros). Verront également le jour un espace vert renouvelé avec plaine de jeux à Salzinnes (38.770 euros), un escape game axé sur la transition écologique dans le centre-ville (31.500 euros), un espace boisé didactique à Flawinne (29.500 euros) ou encore un potager partagé à Bouge (10.945 euros). Parmi les lauréats, on trouve aussi un projet de développement de la mobilité douce avec une approche sociale à Malonne (8.057 euros) et la création de parcours "workout" à Jambes (18.975 euros). Le collectif "Temploux à vélo sans âge" va également pouvoir faire l'acquisition d'un second triporteur électrique pour développer sa collaboration avec le home Saint-Joseph (13.250 euros). Tous les projets retenus sont présentés sur le site web de la Ville de Namur. (Belga)