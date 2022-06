WTA Rosmalen - Kirsten Flipkens: "Je suis très satisfaite de ma semaine"

Il n'y a plus de Belge en simple au tournoi WTA sur gazon de Rosmalen, doté de 251.750 dollars. Kirsten Flipkens (WTA 308) a, elle aussi, été éliminée vendredi soir au stade des quarts de finale. Sur le Court N.1, la Campinoise, 36 ans, finaliste en 2013 et en 2018, s'est inclinée 3-6, 6-1, 6-4 après 2h13 de jeu face à l'Américaine Shelby Rogers (WTA 42), 29 ans.

"Je suis vraiment très satisfaite de ma semaine ici", a déclaré Kirsten Flipkens à Belga après sa défaite. "Si on m'avait dit à l'entame du tournoi que j'attendrais les quarts de finale, j'aurais signé tout de suite. Rogers est une très bonne joueuse. Ce fut un match très difficile. J'ai très bien commencé et elle avait quelques difficultés à maîtriser mon jeu. À partir du deuxième set, elle s'est d'ailleurs mise à mieux jouer tactiquement. Elle me servait plus sur le corps et se montrait également plus agressive. Et de mon côté, mon service m'a un peu lâché. Et au troisième set, un break a suffi à faire la différence. C'est typiquement le cas du tennis sur gazon". Shelby Rogers affrontera pour une place en finale la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 6), tête de série N.1, tombeuse d'Alison Van Uytvanck (WTA 46), 6-3, 3-6, 7-6 (7/5) plus tôt dans la journée. KIrsten Flipkens, pour sa part, prendra une semaine de repos avant de participer au tournoi WTA 500 d'Eastbourne, à partir du 19 juin. "J'étais inscrite en qualifications à Berlin, mais elles commencent déjà demain", a poursuivi 'Flipper'. "Bref, ce n'est pas gérable. Je vais donc en profiter pour laisser mon organisme récupérer tranquillement". (Belga)