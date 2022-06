ATP Halle - Gillé et Vliegen passent le premier tour des qualifications

Sander Gillé et Joran Vliegen ont franchi le premier tour des qualifications du tournoi de tennis ATP 500 de Halle, en Allemagne, épreuve sur gazon dotée de 2.134.520 euros. Le duo belge a pris la mesure 7-5, 6-3 du Néerlandais Tallon Griekspoor et du Slovaque Alex Molcan.

Pour accéder au tableau final, Gillé et Vliegen devront battre soit les Allemands Yannick Hanfmann et Jan-Lennard Struff soit l'Urugayen Ariel Behar et l'Equatorien Gonzalo Escobar. (Belga)