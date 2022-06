ATP Rosmalen - Tim Van Rijthoven élimine Felix Auger-Aliassime et va en finale

Le Néerlandais Tim van Rijthoven (ATP 205), qui avait reçu une wild-card, a signé un coup d'éclat samedi en étant le premier qualifié pour la finale du tournoi ATP sur gazon de Rosmalen, aux Pays-Bas (648 130 euros).

En demi-finale, Van Rijthoven, 25 ans, a battu le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 9), deuxième tête de série, en trois sets: 6-3, 1-6 et 7-6 (7/5) en 2 heures et 5 minutes. Au deuxième tour, il avait déjà éliminé la troisième tête de série, l'Américain Taylor Fritz (ATP 14). En finale, Van Rijthoven affrontera le vainqueur du duel entre le Russe Daniil Medvedev (ATP 2), première tête de série, et le Français Adrian Mannarino (ATP 70), vainqueur de la précédente édition en 2019. (Belga)