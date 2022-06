Diables Rouges - Les Diables Rouges ramènent un point du pays de Galles

Les Diables Rouges ont partagé l'enjeu 1-1 face au pags de Galles samedi à Cardiff dans le cadre de la 3e journée du groupe A4 de la Ligue des Nations.

Youri Tielemans a ouvert le score après 50 minutes, les Gallois n'égalisant qu'en fin de rencontre via Brennan Johnson (86e). Dans l'autre match du groupe, les Pays-Bas et la Pologne se sont aussi quittés dos à dos (2-2). Les Oranje restent en tête du classement avec 7 points, ddevant la Belgique et la Pologne (4) et le pays de Galles (1). Les Diables joueront leur prochain match mardi en Pologne. (Belga)